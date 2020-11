Quando il protocollo di Stato si intreccia con la storia d' Italia

Leggi su agi

(Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - Cos'è il cerimoniale? "Anticipiamo subito le contestazioni e l'inutile gioco al massacro: non è tempo perso, non è superfluo, non è sperpero di risorse, non è pomposo esercizio di vanità". Il libro "Non facciamo cerimonie!" di Enrico Passaro, a capo dell'ufficio che organizza gli eventi a cui partecipano i presidenti del Consiglio che si sono succeduti a palazzo Chigi, non è una semplice difesa dei protocolli, dei riti della Repubblica, di quelle scene a cui ognuno di noi assiste dalla tv o dal vivo, sempre uguali, spesso rinchiuse nella cornice di una solennità, legate alle celebrazioni, alle ricorrenze, al rinnovarsi delle cariche istituzionali, agli incontri dio ai vertici internazionali. L'autore incarna proprio una figura ad hoc. "Non facciamo cerimonie!" Nell'immaginario collettivo c'è il poliziotto che indaga, il commissario alla Montalbano, il ...