Pordenone è la città in cui si vive meglio Risale Roma | giù MIlano e Torino

AGI - È Pordenone la città italiana in cui si vive meglio, Foggia quella, al contrario, in cui si vive peggio. Lo dice la 22esima edizione dell'annuale classifica stilata da ItaliaOggi e dall'Università La Sapienza in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. La prima posizione della cittadina friulana è frutto del collocamento nel gruppo 1, ossia quello in cui la qualità della vita e buona in cinque dimensioni su nove (affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione formazione capitale umano, reati e sicurezza). È un cambio al vertice rispetto a dodici mesi fa, Trento scende in seconda posizione, seguita da Padova e Ascoli Piceno. Il balzo più grande nel ranking lo ha fatto proprio la citta' marchigiana guadagnando ben 37 posizioni. Nella top ten domina anche quest'anno il Nordest, visto ...

