“Pierpaolo c’ha un bel p***”. GF Vip, mutande e parti intime. Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta non si trattengono (Di lunedì 30 novembre 2020) Una serata molto movimentata per i componenti della stanza arancione che fin dall’inizio hanno mostrato un legame solido che negli ultimi giorni sembra vacillare. Il chiarimento tra Andrea e Pierpaolo sembrava aver riportato la tranquillità tra i due amici ma poco dopo Pierpaolo si isola in sauna, dal suo volto traspare preoccupazione che non sfugge a Elisabetta che lo raggiunge preoccupata. “Sono stanco” esordisce Pierpaolo che dopo la conversazione con Andrea ha riconsiderato alcune dichiarazioni della coinquilina come frecciatine nei suoi confronti. “Perché ogni volta che parlo devi fare così?” risponde Elisabetta che spiega “Andrea ha detto delle cose molto belle di voi, è molto giù” dice delusa prima di ribadire “non era una frecciatina”.



“Se lo avessi pensato solo io non avrei detto nulla” ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Una serata molto movimentata per i componenti della stanza arancione che fin dall’inizio hanno mostrato un legame solido che negli ultimi giorni sembra vacillare. Il chiarimento trae Pierpaolo sembrava aver riportato la tranquillità tra i due amici ma poco dopo Pierpaolo si isola in sauna, dal suo volto traspare preoccupazione che non sfugge ache lo raggiunge preoccupata. “Sono stanco” esordisce Pierpaolo che dopo la conversazione conha riconsiderato alcune dichiarazioni della coinquilina come frecciatine nei suoi confronti. “Perché ogni volta che parlo devi fare così?” rispondeche spiega “ha detto delle cose molto belle di voi, è molto giù” dice delusa prima di ribadire “non era una frecciatina”.“Se lo avessi pensato solo io non avrei detto nulla” ...

KekkManto : @FedericaDAnton7 purtroppo per me c'è l'ha con Giulia per cose passate e ora con sta cosa di Pierpaolo pure di più… - Trafello2 : Ma perché pierpaolo non vuole dire quando si lava i denti che c'è di male ma poi a elisabetta che gliene frega che… - giaduxxx : RT @vale9877317683: Chi sta dando a Pierpaolo dello zerbino non ha capito niente di lui e del rapporto che c’è ad oggi con Elisabetta. Se… - suamy85996035 : RT @vale9877317683: Chi sta dando a Pierpaolo dello zerbino non ha capito niente di lui e del rapporto che c’è ad oggi con Elisabetta. Se… - BurciSofia : Regà comunque Pierpaolo è semplicemente (E purtroppo) INNAMORATO. Non c'entra che non abbia le palle, perchè ce le… -

Ultime Notizie dalla rete : “Pierpaolo c’ha Auguri a Totò QUOTIDIANO.NET