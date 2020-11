Non è l’Arena usa la grafica con il Vesuvio che «erutta» coronavirus (Di lunedì 30 novembre 2020) Il golfo di Napoli, i monumenti, le case a picco sul mare e il Vesuvio erutta coronavirus. La grafica scelta da Non è l’Arena per caratterizzare la parte della puntata del 29 novembre condotta da Massimo Giletti e dedicata alla città di Napoli, a quello che le è successo nell’ultima settimana e all’emergenza coronavirus che sta vivendo è proprio quella del vulcano che, invece dei lapilli, sputa virus stilizzati. Un richiamo – presumiamo involontario – a tutta quella iconografia che evoca il Vesuvio ogni qual volta ci sia da parlare di Napoli in ottica non propriamente positiva. LEGGI ANCHE > Cotticelli dopo l’intervista sul piano Covid: «Non ero in me. Mi hanno drogato? Non lo so» Vesuvio erutta coronavirus, la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 novembre 2020) Il golfo di Napoli, i monumenti, le case a picco sul mare e il. Lascelta da Non èper caratterizzare la parte della puntata del 29 novembre condotta da Massimo Giletti e dedicata alla città di Napoli, a quello che le è successo nell’ultima settimana e all’emergenzache sta vivendo è proprio quella del vulcano che, invece dei lapilli, sputa virus stilizzati. Un richiamo – presumiamo involontario – a tutta quella iconografia che evoca ilogni qual volta ci sia da parlare di Napoli in ottica non propriamente positiva. LEGGI ANCHE > Cotticelli dopo l’intervista sul piano Covid: «Non ero in me. Mi hanno drogato? Non lo so», la ...

