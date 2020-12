NOCCIOLO d’Aria Fredda | meteo invernale in arrivo con NEVE FORTE a bassa quota

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 30 novembre 2020) La prima importante offensivadella stagione 2020 è ormai imminente. Le correnti fredde d’estrazione scandinava raggiungeranno l’Italia nel momento in cui farà intrusione ilciclonico, colmoartica, ora esteso su parte dell’Europa Centro-Orientale. Il nucleoche punta l’Italia da martedìL’irruzionenon sarà indolore, in quanto genererà un’attiva risposta sul Mediterraneo Centrale, con un nuovo vortice dipressione al suolo che si scaverà sul Tirreno e riporterà maltempo un po’ su tutta Italia da martedì e sino a tutta la fase centrale della settimana. Il maltempo vedrà piogge e temporali anche intensi al Centro-Sud (vedi qui per approfondimenti), ma l’elemento più interessate sarà legato alle nevicate possibili, ...