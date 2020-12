Nigeria, massacro in un villaggio: assassinati almeno 110 contadini (Di lunedì 30 novembre 2020) In Nigeria si sarebbe consumato l’ennesimo massacro probabilmente ad opera dell’organizzazione jihadista Boko Haram: 110 contadini uccisi. Sarebbe l’ennesimo masacro di Boko Haram, organizzazione terroristica jihadista, in Nigeria quella che alcuni fonti dell’ONU avrebbero dichiarato essersi registrata a Maiduguri nei pressi di una risaia. Stando alle prime informazioni le vittime sarebbero 110 contadini, tutti brutalmente L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 30 novembre 2020) Insi sarebbe consumato l’ennesimoprobabilmente ad opera dell’organizzazione jihadista Boko Haram: 110uccisi. Sarebbe l’ennesimo masacro di Boko Haram, organizzazione terroristica jihadista, inquella che alcuni fonti dell’ONU avrebbero dichiarato essersi registrata a Maiduguri nei pressi di una risaia. Stando alle prime informazioni le vittime sarebbero 110, tutti brutalmente L'articolo proviene da YesLife.it.

