Il Regno Unito bandisce la cinese Huawei dalla sua rete 5G (Di lunedì 30 novembre 2020) Una nuova legge britannica sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni svelata lo scorso martedì mette nel mirino i giganti delle telco inglesi minacciandole di pesanti multe se non riusciranno a rafforzare la sicurezza delle proprie reti. In particolare la legge vieta il coinvolgimento della società cinese Huawei nella rete mobile 5G del Regno Unito. Apprendiamo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 30 novembre 2020) Una nuova legge britannica sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni svelata lo scorso martedì mette nel mirino i giganti delle telco inglesi minacciandole di pesanti multe se non riusciranno a rafforzare la sicurezza delle proprie reti. In particolare la legge vieta il coinvolgimento della societànellamobile 5G del. Apprendiamo InsideOver.

Confindustria : #RapportoConfindustria | L’Italia è ormai stabilmente al 7° posto della graduatoria mondiale dei principali produtt… - repubblica : Regno Unito: coronavirus, AstraZeneca-Oxford ammettono errori nella produzione del vaccino - InkFireflies : @HuertDeAuteuil @sophiespurring Però in scozia non è legalizzato l’aborto, in realtá non lo è in tutto il regno uni… - Accadde_Oggi : 1966 – L'isola di Barbados diventa indipendente dal Regno Unito #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 1967 – La Repubblica Popolare dello Yemen del Sud diventa indipendente dal Regno Unito #AccaddeOggi -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Il Regno Unito investirà 20 miliardi l'anno nel settore energetico Energia Oltre Regno Unito: impero della moda Arcadia potrebbe fallire nelle prossime ore, 13 mila posti a rischio

L'impero della moda britannico Arcadia, il quale include marchi come Topshop, Burton e Dorothy Perkins, potrebbe essere costretto a ...

Regno Unito: governo, da settembre 2021 interrompere installazione apparecchiature 5G di Huawei

Le società di telecomunicazioni del Regno Unito non dovranno installare nuove apparecchiature 5G della cinese Huawei dopo il mese di ...

L'impero della moda britannico Arcadia, il quale include marchi come Topshop, Burton e Dorothy Perkins, potrebbe essere costretto a ...Le società di telecomunicazioni del Regno Unito non dovranno installare nuove apparecchiature 5G della cinese Huawei dopo il mese di ...