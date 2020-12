Genoa Parma 1-2 LIVE: ultimi minuti del match (Di lunedì 30 novembre 2020) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Parma si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Parma 1-2 MOVIOLA 73? Karamoh pericoloso – Sinistro a giro a lato di poco. 50? GOL Genoa – Accorcia le distanze Shomurodov con una bella girata di destro. 47? GOL Parma – Kurtic dalla sinistra mette un pallone rasoterra in mezzo, Zapata lo rinvia malissimo sui piedi di Gervinho che ringrazia e carica il tiro. Lo stesso colombiano sporca la conclusione e beffa Paleari. 45? Traversa di Gervinho ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Allo stadio Ferraris, ilvalido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nelvalido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 73? Karamoh pericoloso – Sinistro a giro a lato di poco. 50? GOL– Accorcia le distanze Shomurodov con una bella girata di destro. 47? GOL– Kurtic dalla sinistra mette un pallone rasoterra in mezzo, Zapata lo rinvia malissimo sui piedi di Gervinho che ringrazia e carica il tiro. Lo stesso colombiano sporca la conclusione e beffa Paleari. 45? Traversa di Gervinho ...

