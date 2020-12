Gastronomika ha avuto un riconoscimento (Di lunedì 30 novembre 2020) Gambero Rosso è stato tra i primi, ad aprile 2020, a raccontare la nostra nascita in un periodo così burrascoso e complicato. La nostra testata, infatti, ha iniziato il suo percorso proprio in mezzo al primo e difficile lockdown, ormai otto mesi fa, quando il mondo del cibo e del vino stava cambiando completamente abitudini, pelle, sensazioni, esperienze. E dal quartier generale romano devono averci seguiti, negli ultimi mesi, perché oggi è arrivata una notizia che accogliamo con grande piacere: siamo il secondo miglior sito italiano dell’anno, tra Food Club e Cookist, il verticale di Fanpage. Ma quello che più ci entusiasma è la motivazione: “Buone firme, direttore in gamba e tanto tanto coraggio. Perché coraggio? perché questa intrapresa editoriale dedicata al cibo nasce – in seno al gruppo Linkiesta – esattamente in mezzo alle settimane più dure dell’anno pandemico”. Grazie alla ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 30 novembre 2020) Gambero Rosso è stato tra i primi, ad aprile 2020, a raccontare la nostra nascita in un periodo così burrascoso e complicato. La nostra testata, infatti, ha iniziato il suo percorso proprio in mezzo al primo e difficile lockdown, ormai otto mesi fa, quando il mondo del cibo e del vino stava cambiando completamente abitudini, pelle, sensazioni, esperienze. E dal quartier generale romano devono averci seguiti, negli ultimi mesi, perché oggi è arrivata una notizia che accogliamo con grande piacere: siamo il secondo miglior sito italiano dell’anno, tra Food Club e Cookist, il verticale di Fanpage. Ma quello che più ci entusiasma è la motivazione: “Buone firme, direttore in gamba e tanto tanto coraggio. Perché coraggio? perché questa intrapresa editoriale dedicata al cibo nasce – in seno al gruppo Linkiesta – esattamente in mezzo alle settimane più dure dell’anno pandemico”. Grazie alla ...

Panna975 : RT @GastronomikaLk: Il @ilGamberoRosso ogni anno assegna i premi a tutte le realtà che si sono distinte nel settore. Per il 2020, tra i pre… - Panna975 : RT @Linkiesta: @ilGamberoRosso, storica testata di riferimento nel mondo dell’enogastronomia, ogni anno assegna i premi a tutte le realtà c… - Linkiesta : @ilGamberoRosso, storica testata di riferimento nel mondo dell’enogastronomia, ogni anno assegna i premi a tutte le… - Linkiesta : RT @GastronomikaLk: Il @ilGamberoRosso ogni anno assegna i premi a tutte le realtà che si sono distinte nel settore. Per il 2020, tra i pre… - GastronomikaLk : Il @ilGamberoRosso ogni anno assegna i premi a tutte le realtà che si sono distinte nel settore. Per il 2020, tra i… -

Ultime Notizie dalla rete : Gastronomika avuto Gastronomika ha avuto un riconoscimento Linkiesta.it Evviva Gastronomika ha avuto un riconoscimento

Il Gambero Rosso, storica testata di riferimento nel mondo dell’enogastronomia, ogni anno assegna i premi a tutte le realtà che si sono distinte nel settore. Per il 2020, tra i premiati ci siamo anche ...

Mammina caraSe avessi potuto avere quei mille miliardi di cui si parlava a casa mia

Un’infanzia vissuta con la convinzione manuelsoncinista che per un puro caso, e per l’indissolubilità del matrimonio, la scrivente non abbia avuto una vita da super ricca. Ma, poi, arrivata la legge s ...

Il Gambero Rosso, storica testata di riferimento nel mondo dell’enogastronomia, ogni anno assegna i premi a tutte le realtà che si sono distinte nel settore. Per il 2020, tra i premiati ci siamo anche ...Un’infanzia vissuta con la convinzione manuelsoncinista che per un puro caso, e per l’indissolubilità del matrimonio, la scrivente non abbia avuto una vita da super ricca. Ma, poi, arrivata la legge s ...