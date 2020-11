Stefano De Martino fidanzato con la ex di Ghali? Paparazzato ancora (Di domenica 29 novembre 2020) ancora non sappiamo per chi batta il cuore del conduttore e ballerino napoletano Stefano De Martino, ma da quanto apprendiamo dai settimanali Chi e Vero in edicola sembra che l’ex di Belen ora stia frequentando l’ex di Ghali. Si chiama Mariacarla Boscono e con Stefano De Martino è già stata paparazzata per ben due volte. Tra loro una semplice amicizia o qualcosa di più? A paparazzare Stefano De Martino e Mariacarla Boscono insieme ci ha pensato anzitutto il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. I due sarebbero stati pizzicati di ritorno da un week-end romantico in Trentino. Soltanto pochi giorni fa, invece, Stefano e Mariacarla sono apparsi di nuovo insieme sulle pagine del settimanale Vero. Cosa ci sarà di vero, per l’appunto, ... Leggi su gossipblog (Di domenica 29 novembre 2020)non sappiamo per chi batta il cuore del conduttore e ballerino napoletanoDe, ma da quanto apprendiamo dai settimanali Chi e Vero in edicola sembra che l’ex di Belen ora stia frequentando l’ex di. Si chiama Mariacarla Boscono e conDeè già stata paparazzata per ben due volte. Tra loro una semplice amicizia o qualcosa di più? A paparazzareDee Mariacarla Boscono insieme ci ha pensato anzitutto il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. I due sarebbero stati pizzicati di ritorno da un week-end romantico in Trentino. Soltanto pochi giorni fa, invece,e Mariacarla sono apparsi di nuovo insieme sulle pagine del settimanale Vero. Cosa ci sarà di vero, per l’appunto, ...

