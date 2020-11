PS5 e Xbox hanno visioni sconvolgentemente diverse ed entrambe portano grandi vantaggi per i videogiochi - editoriale (Di domenica 29 novembre 2020) È fatta, le nuove console sono qui! Guardate, là sulla mia scrivania che mi scruta con discrezione da dietro il monitor mentre scrivo questo articolo: una vera e autentica Xbox Series S. Non è adorabile? Questo è il punto. Bisbigliatelo perché sembra che ci siano già state troppe notizie positive e non siamo abituati, ci insospettisce. Penso stia andando alla grande. Questo è il miglior cambio generazione da parecchio tempo a questa parte. Non necessariamente il più entusiasmante ma il più ottimistico. Quello che infonde più ottimismo. Sicuramente è migliore dell'ultima volta. Lo slogan del lancio di PlayStation 4 era “for the players”, una replica efficace alla pessima strategia iniziale di Xbox One ma che lontano da quel confronto diretto non è mai sembrata davvero completamente vera. La PS4, con la sua architettura convenzionale e le sue feature ... Leggi su eurogamer (Di domenica 29 novembre 2020) È fatta, le nuove console sono qui! Guardate, là sulla mia scrivania che mi scruta con discrezione da dietro il monitor mentre scrivo questo articolo: una vera e autenticaSeries S. Non è adorabile? Questo è il punto. Bisbigliatelo perché sembra che ci siano già state troppe notizie positive e non siamo abituati, ci insospettisce. Penso stia andando alla grande. Questo è il miglior cambio generazione da parecchio tempo a questa parte. Non necessariamente il più entusiasmante ma il più ottimistico. Quello che infonde più ottimismo. Sicuramente è migliore dell'ultima volta. Lo slogan del lancio di PlayStation 4 era “for the players”, una replica efficace alla pessima strategia iniziale diOne ma che lontano da quel confronto diretto non è mai sembrata davvero completamente vera. La PS4, con la sua architettura convenzionale e le sue feature ...

