Otto fratelli, tutti contagiati e tutti in Dad: "Abbiamo i pc ma la connessione non regge" (Di domenica 29 novembre 2020) Succede a Brindisi e a raccontare la storia degli Otto fratelli tutti positivi al Covid e tutti in didattica a distanza è Repubblica. Il più grande ha 18 anni, la più piccola 6 anni.

Ultime Notizie dalla rete : Otto fratelli Otto fratelli, tutti contagiati e tutti in Dad: “Abbiamo i pc ma la connessione non regge” Orizzonte Scuola Brindisi , otto figli a casa con il Covid

Otto fratelli e sorelle, tutti a casa con il coronavirus. Tutti alle prese con la didattica a distanza, che però non funziona come dovrebbe. A raccontare questa storia è Repubblica, che riporta anche ...

Brindisi, otto figli a casa per il Covid, lo sfogo di mamma Francesca: «La Didattica a distanza è un'impresa»

La didattica a distanza in tempi di Covid? Gestione complessa per una famiglia brindisina con otto figli alle prese con la connessione internet. E ogni giorno è una sfida. In questi mesi ...

