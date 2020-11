Maltempo, tromba d’aria e diluvio a Catania: tetti e alberi divelti, persone bloccate nelle auto in panne (Di domenica 29 novembre 2020) Allo scalo di Fontanarossa pista, invasa da detriti. Allagamenti non solo nella parte sud ma anche nei comuni pedemontani Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 29 novembre 2020) Allo scalo di Fontanarossa pista, invasa da detriti. Allagamenti non solo nella parte sud ma anche nei comuni pedemontani

fanpage : ?? ULTIM'ORA Intere famiglie evacuate, una tromba d’aria violentissima si è abbattuta questa sera sull’aeroporto del… - ruiciccio : RT @LaStampa: Maltempo, tromba d’aria e diluvio a Catania: tetti e alberi divelti, persone bloccate nelle auto in panne - bizcommunityit : Sardegna. Bitti devastata da alluvione. Paura per diga a Torpè. In Sicilia, tromba d'aria a Catania - Marilenapas : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA Intere famiglie evacuate, una tromba d’aria violentissima si è abbattuta questa sera sull’aeroporto della città. h… - ErmannoKilgore : Il mediterraneo è troppo caldo... -