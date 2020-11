Giulio Cesare di Antonella Prenner, la vita segreta di un condottiero (Di domenica 29 novembre 2020) Antonella Prenner, filologa e latinista, insegna all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Caesar è il suo secondo romanzo condottiero, politico, console, scrittore: a scuola Gaio Giulio Cesare ce lo presentano così. Un genio militare assassinato nella congiura alle Idi di marzo del 44 avanti Cristo. Ma chi era davvero quest’uomo carismatico e quali sentimenti lo animavano nella sua vita pubblica e privata? A questa complessa domanda risponde un romanzo storico intitolato Caesar (Rizzoli). Per l’autrice, Antonella Prenner – 47 anni, mamma leccese e papà tedesco – la storia romana non ha segreti. Insegna Letteratura latina all’Università di Napoli Federico II e da vent’anni è impegnata nella ricerca. Prenner ha un autentico ... Leggi su iodonna (Di domenica 29 novembre 2020), filologa e latinista, insegna all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Caesar è il suo secondo romanzo, politico, console, scrittore: a scuola Gaioce lo presentano così. Un genio militare assassinato nella congiura alle Idi di marzo del 44 avanti Cristo. Ma chi era davvero quest’uomo carismatico e quali sentimenti lo animavano nella suapubblica e privata? A questa complessa domanda risponde un romanzo storico intitolato Caesar (Rizzoli). Per l’autrice,– 47 anni, mamma leccese e papà tedesco – la storia romana non ha segreti. Insegna Letteratura latina all’Università di Napoli Federico II e da vent’anni è impegnata nella ricerca.ha un autentico ...

sam_samu24 : RT @chruggeriTg2: #BuonaDomenica amici. Un abbraccio doppio a quelli sardi. ??colpiti alluvioni. Come sapete il canile di #Villacidro è all… - 501_tot : RT @chruggeriTg2: #BuonaDomenica amici. Un abbraccio doppio a quelli sardi. ??colpiti alluvioni. Come sapete il canile di #Villacidro è all… - notte33 : RT @chruggeriTg2: #BuonaDomenica amici. Un abbraccio doppio a quelli sardi. ??colpiti alluvioni. Come sapete il canile di #Villacidro è all… - Isacco_Comneno : I commentatori seriali al tuit di Cesare Veni vidi vici: -Due anni fa sono stato anche io nel Ponto -Hai un link? -… - DavideSartori18 : RT @chruggeriTg2: #BuonaDomenica amici. Un abbraccio doppio a quelli sardi. ??colpiti alluvioni. Come sapete il canile di #Villacidro è all… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Cesare Vi presento Giulio Cesare, divo! Visita e attività per bambini RomaToday Autunno a Roma, tombini ostruiti dalle foglie e rischio allagamenti

Ovunque strade invase e il maltempo sta arrivando. Ama annuncia interventi che non esegue. Figliomeni (Fdi): «Davanti al Tribunale moltitudini di foglie secche e rami» ...

Cesare Cremonini e la schizofrenia: «Così ho battuto il mostro che abitava dentro di me»

Il cantautore e la diagnosi di schizofrenia «Mi hanno salvato lo psichiatra e il camminare. Con Malika Ayane mi appartai nel Quirinale» ...

Ovunque strade invase e il maltempo sta arrivando. Ama annuncia interventi che non esegue. Figliomeni (Fdi): «Davanti al Tribunale moltitudini di foglie secche e rami» ...Il cantautore e la diagnosi di schizofrenia «Mi hanno salvato lo psichiatra e il camminare. Con Malika Ayane mi appartai nel Quirinale» ...