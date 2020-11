George Clooney, il momento più buio della sua vita (Di domenica 29 novembre 2020) George Clooney racconta il momento più buio della sua vita, arrivato dopo un incidente sul set e problemi di salute che gli hanno causato dolori insopportabili. Intervistato dal settimanale Oggi, il divo di Hollywood ha mostrato, ancora una volta, il suo lato umano. Dopo aver scoperto che la moglie del giornalista che lo stava intervistando era stata appena operata alla spina dorsale, ha svelato alcuni dettagli del suo passato che pochi conoscevano. L’attore ha ricordato l’incidente avvenuto durante le riprese di Syriana e il periodo difficile vissuto subito dopo. “Mi è successa la stessa cosa 15 anni fa sul set di Syriana – ha spiegato -. Devo dire che la rottura della dura madre mi ha fatto conoscere i dolori più insopportabili. Sono stato costretto a rimanere a ... Leggi su dilei (Di domenica 29 novembre 2020)racconta ilpiùsua, arrivato dopo un incidente sul set e problemi di salute che gli hanno causato dolori insopportabili. Intervistato dal settimanale Oggi, il divo di Hollywood ha mostrato, ancora una volta, il suo lato umano. Dopo aver scoperto che la moglie del giornalista che lo stava intervistando era stata appena operata alla spina dorsale, ha svelato alcuni dettagli del suo passato che pochi conoscevano. L’attore ha ricordato l’incidente avvenuto durante le riprese di Syriana e il periodo difficile vissuto subito dopo. “Mi è successa la stessa cosa 15 anni fa sul set di Syriana – ha spiegato -. Devo dire che la rotturadura madre mi ha fatto conoscere i dolori più insopportabili. Sono stato costretto a rimanere a ...

orapenso : @SimonaeSto @Aure1970 No, è che una volta non era così. Me lo ricordo, sfavillante, ironico e sexy, tipo George Clo… - Rosamar28584885 : RT @20Ventiblog: 'La strada per il potere è lastricata di ipocrisia e casualità': così dice Frank Underwood in House of Cards e così anche… - Sergiof42272531 : BOMBA CLOONEY l'attacco dei due George! - 20Ventiblog : 'La strada per il potere è lastricata di ipocrisia e casualità': così dice Frank Underwood in House of Cards e così… - cinespression : George Clooney conferma che non gli è stato chiesto di tornare come Batman per il film di Flash… -