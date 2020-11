Gattuso: «La squadra da battere è l’Inter. Noi sul campo abbiamo 18 punti» (Di lunedì 30 novembre 2020) Gattuso: «La squadra da battere è l’Inter». Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky dopo Napoli-Roma «L’altro giorno mi sono preso le colpe perché penso che sia un problema mio, perché ha volte faccio passare delle cose ai giocatori, ma ho capito che non devo far passare nulla. Ai miei tempi bisognava parlare poco, ora forse ai calciatori deve venire la nausea per quanto parli». «Certo che ci penso a Juve-Napoli, noi abbiamo fatto 18 punti sul campo. Poi non è un problema nostro. Io ero in pullman con la squadra e come ho detto l’altra volta e in quel momento avevamo molte possibilità di andare a fare risultato a Torino. Per questo spero che la giustizia faccia il suo corso» Qual è la squadra da ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020): «Lada».ha parlato ai microfoni di Sky dopo Napoli-Roma «L’altro giorno mi sono preso le colpe perché penso che sia un problema mio, perché ha volte faccio passare delle cose ai giocatori, ma ho capito che non devo far passare nulla. Ai miei tempi bisognava parlare poco, ora forse ai calciatori deve venire la nausea per quanto parli». «Certo che ci penso a Juve-Napoli, noifatto 18sul. Poi non è un problema nostro. Io ero in pullman con lae come ho detto l’altra volta e in quel momento avevamo molte possibilità di andare a fare risultato a Torino. Per questo spero che la giustizia faccia il suo corso» Qual è lada ...

realvarriale : Nel segno di #Maradona @sscnapoli travolge con 4 gol @OfficialASRoma rattoppata e in difficoltà.Sempre in controllo… - sscnapoli : ?? | #Gattuso “Orgoglioso di allenare questa squadra. Il Napoli ha un gruppo forte e unito” ??… - 7Robymar : - Beppe, Gattuso ha detto che l'Inter è la squadra da battere - A fine partita non si è lucidi, Fabio - Karen__Green_ : RT @ChristianTolve: 'La squadra da battere è l'Inter' Gattuso. Ma solo io non ci vedo nulla di speciale? - Elarkerorojo9 : RT @_grazy87: Rt se la tua squadra è stata citata da Gattuso per la lotta scudetto -