È morto David Prowse | l' attore interpretò Darth Vater nella prima trilogia di ' Star Wars'

(Di domenica 29 novembre 2020), dopo una breve malattia, l'britannico, conosciuto soprattutto per aver interpretatoVaderoriginale di Guerre Stellari. Aveva 85 anni. A dare notizia ...

ilpost : È morto David Prowse, l’attore che interpretava Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars: aveva 85 anni.… - HuffPostItalia : È morto David Prowse, il Darth Vader di Guerre Stellari - MediasetTgcom24 : Morto David Prowse: impersonava Darth Vader nella trilogia originale di Guerre Stellari #DavidProwse… - cranfan84 : RT @ilpost: È morto David Prowse, l’attore che interpretava Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars: aveva 85 anni. - tokinux : RT @Ticinonline: È morto David Prowse, l'indimenticabile Dart Fener #dartfener #davidprowse #darthvader #starwars -

Ultime Notizie dalla rete : morto David

Lutto per gli amanti di Star Wars. L'attore David Prowse, noto per aver interpretato Darth Vader nella trilogia originale di Guerre Stellari, è morto questa domenica all'età di 85 anni. La morte ...L'attore David Prowse, noto per aver interpretato Darth Vader nella trilogia originale di Star Wars, è morto questa domenica all'età di 85 anni.