Covid Usa | Fauci | “Ci aspettiamo un’ondata dopo l’altra” 

"Quello che ci aspettiamo mentre andiamo verso le prossime due settimane di dicembre è vedere un'ondata sovrapposta a quella ondata in cui siamo già", tanto più all'indomani della festa del Ringraziamento, con milioni di americani che si sono spostati nonostante le raccomandazioni degli esperti. Lo ha detto alla Nbc Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive Usa, spiegando, in relazione al Natale e Capodanno in arrivo: "Dovremo prendere decisioni come nazione, stato, città e famiglia: siamo in un momento molto difficile e dovremo accettare restrizioni rispetto alle cose che vorremmo fare, in particolare in questa stagione delle vacanze". Questo perché "stiamo entrando in quella che è davvero una situazione precaria, siamo nel mezzo di un ripido pendio".

Mentre il Covid 19 imperversa e tutte le altre notizie passano in secondo piano, il 25 novembre è stata celebrata la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne anche in Italia, dove perfino in t ...

L'indice di contagi resta all'11,7%, ma non si deve abbassare la guardia. In Giappone ora è record di contagi

20mila i nuovi positivi. Meno morti e meno ricoverati, ma basta poco per reinnescare la crescita del contagio. In Giappone è schizzata all'in sù in pochi giorni insieme a un boom di suicidi. 155mila i ...

