Cesare Cremonini confessa: “Sono riuscito a sconfiggerla” (Di domenica 29 novembre 2020) Artista affermato, cantante maturo e talentuoso, Cesare Cremonini ha rivelato in un’intervista rilasciata in questi giorni al Corriere della sera alcuni scheletri nell’armadio. L’ex voce dei Lunapop ha confessato di aver sofferto di schizofrenia, di averlo scoperto per caso ma soprattutto di essere riuscito a superare la problematica con l’aiuto di persone competenti. Cremonini ha raccontato di aver compreso i motivi di alcuni suoi disagi grazie all’aiuto di un psicologo; aveva accompagnato un amico ma poi si è ritrovato a rivelare le sue problematiche. Il cantante ha rivelato cosa lo faceva stare male: “La sensazione fisica di avere dentro di me una figura a me estranea. Quasi ogni giorno, sempre più spesso, sentivo un mostro premere contro il petto, salire alla gola. Mi pareva quasi di vederlo. E ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 29 novembre 2020) Artista affermato, cantante maturo e talentuoso,ha rivelato in un’intervista rilasciata in questi giorni al Corriere della sera alcuni scheletri nell’armadio. L’ex voce dei Lunapop hato di aver sofferto di schizofrenia, di averlo scoperto per caso ma soprattutto di esserea superare la problematica con l’aiuto di persone competenti.ha raccontato di aver compreso i motivi di alcuni suoi disagi grazie all’aiuto di un psicologo; aveva accompagnato un amico ma poi si è ritrovato a rivelare le sue problematiche. Il cantante ha rivelato cosa lo faceva stare male: “La sensazione fisica di avere dentro di me una figura a me estranea. Quasi ogni giorno, sempre più spesso, sentivo un mostro premere contro il petto, salire alla gola. Mi pareva quasi di vederlo. E ...

