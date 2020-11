Assegno invalidità legge 222 del 12 giugno 1984

Leggi su notizieora

(Di domenica 29 novembre 2020) Guida all’diin seguito alla revisione della disciplina dellapensionabile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16, n. 165: 1.ordinario di. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto adnell’assicurazione obbligatoria per l’, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Sussiste diritto adanche nei casi in cui la riduzione della capacità ...