Uomini e Donne cambia jingle e il pubblico va in crisi senza il suo “parapapapara” (Di sabato 28 novembre 2020) Può esserci Uomini e Donne senza il suo storico jingle, quello che tutti quanti canticchiamo quando abbiamo magari voglia di fare una rapida sfilata in casa che possa ricordare le passerelle di tronisti e corteggiatori alla corte di Maria de Filippi? La risposta è semplice: NO. Il jingle parapapapara-parapapapara-pa pa pa, che tanto abbiamo amato in questi anni è l’essenza stessa di Uomini e Donne ed è per questo motivo che da un ieri il pubblico del programma di Canale 5 è entrato in crisi. Il motivetto era già cambiato questa settimana ma pensavamo tutti fosse una cosa momentanea, magari la scelta della redazione per voler enfatizzare la passerella di alcuni protagonisti ( o magari distinguere il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 28 novembre 2020) Può esserciil suo storico, quello che tutti quanti canticchiamo quando abbiamo magari voglia di fare una rapida sfilata in casa che possa ricordare le passerelle di tronisti e corteggiatori alla corte di Maria de Filippi? La risposta è semplice: NO. Ilparapapapara-parapapapara-pa pa pa, che tanto abbiamo amato in questi anni è l’esstessa died è per questo motivo che da un ieri ildel programma di Canale 5 è entrato in. Il motivetto era giàto questa settimana ma pensavamo tutti fosse una cosa momentanea, magari la scelta della redazione per voler enfatizzare la passerella di alcuni protagonisti ( o magari distinguere il ...

