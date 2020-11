Sassuolo-Inter in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 28 novembre 2020) I neroverdi di De Zerbi ospitano nell’anticipo della 9ª giornata di Serie A l’Inter di Antonio Conte: dove vedere Sassuolo-InterIl Sassuolo di Roberto De Zerbi sfida l’Inter di Antonio Conte nel primo anticipo della 9ª giornata di Serie A. I neroverdi sono la sorpresa della prima parte della stagione e occupano attualmente il 2° posto in classifica dietro al Milan con 18 punti, i nerazzurri si trovano invece in 5ª posizione a quota 15 e puntano a scalare la graduatoria. Sassuolo-Inter: la partita si giocherà sabato 28 novembre 2020 alle ore 15.00 nello scenario del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. La gara sarà arbitrata dal signor Massimiliano Irrati di Pistoia.La partita Sassuolo-Inter sarà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) I neroverdi di De Zerbi ospitano nell’anticipo della 9ª giornata di Serie A l’di Antonio Conte:vedereIldi Roberto De Zerbi sfida l’di Antonio Conte nel primo anticipo della 9ª giornata di Serie A. I neroverdi sono la sorpresa della prima parte della stagione e occupano attualmente il 2° posto in classifica dietro al Milan con 18 punti, i nerazzurri si trovano invece in 5ª posizione a quota 15 e puntano a scalare la graduatoria.: la partita si giocherà sabato 28 novembre 2020 alle ore 15.00 nello scenario del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. La gara sarà arbitrata dal signor Massimiliano Irrati di Pistoia.La partitasarà ...

