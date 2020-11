Sassuolo Inter 0-2 LIVE: Lautaro sfiora il tris (Di sabato 28 novembre 2020) Al Mapei Stadium, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (-dall’inviato al Mapei Stadium, Antonio Parrotto) Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Inter si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Inter 0-2 MOVIOLA 4? Gol Sanchez – Un rimpallo favorisce Lautaro che vince un duello col fisico con Chiriches e serve Sanchez da solo in area che controlla e segna facilmente. 10? Occasione Lautaro – Gran pallonetto del Toro e palla fuori di pochissimo. 14? Autogol di Chiriches – Tiro-cross del cileno dopo un regalo della difesa del Sassuolo, palla che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Al Mapei Stadium, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(-dall’inviato al Mapei Stadium, Antonio Parrotto) Al “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 4? Gol Sanchez – Un rimpallo favorisceche vince un duello col fisico con Chiriches e serve Sanchez da solo in area che controlla e segna facilmente. 10? Occasione– Gran pallonetto del Toro e palla fuori di pochissimo. 14? Autogol di Chiriches – Tiro-cross del cileno dopo un regalo della difesa del, palla che ...

