Quelle riforme (mancate) per il Recovery Fund. L’analisi di Tivelli (Di sabato 28 novembre 2020) Come già ho osservato da queste colonne, non mi pare di poter dire che la questione del Recovery Fund italiano sia stato affrontato dal governo (né a dire il vero da vari organi di opinione), sin qui, con efficienza, precisione e puntualità. C’è poi una questione collegata al Recovery Fund che sta passando del tutto sotto traccia. Sulla base delle ultime indicazioni arrivate da Bruxelles ( 20 maggio 2020), una delle condizioni per ottenere in fondi è l’avvio di una serie di riforme da parte dell’Italia, alcune delle quali di tanto in tanto annunciate, ma che non abbiamo mai realizzato, ritenute imprescindibili ed urgenti. Si tratta di quello che può sembrare un vincolo per il Paese, ma che è anche davvero un’opportunità, perché consentirebbe di sciogliere nodi cruciali per il risanamento e il rilancio ... Leggi su formiche (Di sabato 28 novembre 2020) Come già ho osservato da queste colonne, non mi pare di poter dire che la questione delitaliano sia stato affrontato dal governo (né a dire il vero da vari organi di opinione), sin qui, con efficienza, precisione e puntualità. C’è poi una questione collegata alche sta passando del tutto sotto traccia. Sulla base delle ultime indicazioni arrivate da Bruxelles ( 20 maggio 2020), una delle condizioni per ottenere in fondi è l’avvio di una serie dida parte dell’Italia, alcune delle quali di tanto in tanto annunciate, ma che non abbiamo mai realizzato, ritenute imprescindibili ed urgenti. Si tratta di quello che può sembrare un vincolo per il Paese, ma che è anche davvero un’opportunità, perché consentirebbe di sciogliere nodi cruciali per il risanamento e il rilancio ...

formichenews : Quelle riforme (mancate) per il Recovery Fund L’analisi di Tivelli ?? - dave_iron : @joey_cricket @BindiTony @MarceVann @Mov5Stelle @AntoLari1986 @ale_dibattista Io idem, ma temo che non sia cosi con… - Federic49238225 : @AlvisePedrotti @pdnetwork @CarloCalenda @Azione_it Al di là del fatto che io quelle riforme non le condivido, ma v… - VirgilioZanni : RT @riccardomonet: @Sam_Ishtar La vita di tutti gli italiani si sta modificando in senso negativo senza che ce ne accorgiamo, proprio per l… - GervasioHya : @HuffPostItalia Speriamo che il veto ci sia perché l'Italia la deve smetterla di salvarsi sempre con i soldi dell'E… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelle riforme I fondi internazionali pronti a investire miliardi in Italia sulle infrastrutture. Ma senza riforme, niente... Corriere della Sera Storia del bitontino Pietro Stallone, eroe della Resistenza meridionale

Quel mattino di settembre, il cielo su Bari era screziato di terribilità. Le truppe della Wehrmacht stavano mettendo a ferro e fuoco la città. Il porto, le strade principali, i luoghi del potere: tutt ...

Bonino: “Il Mes è un tabù ideologico, una follia il sì alla riforma senza usare quel prestito”

La senatrice radicale: «Abbiamo sottoscritto il capitale, ma nel caso di una crisi bancaria non sapremmo a chi chiedere aiuto» ...

Quel mattino di settembre, il cielo su Bari era screziato di terribilità. Le truppe della Wehrmacht stavano mettendo a ferro e fuoco la città. Il porto, le strade principali, i luoghi del potere: tutt ...La senatrice radicale: «Abbiamo sottoscritto il capitale, ma nel caso di una crisi bancaria non sapremmo a chi chiedere aiuto» ...