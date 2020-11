Nomentana | terribile incidente tra 3 auto | gravissima una donna | bimba in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 novembre 2020)questa mattina pochi minuti dopo le 10:00 in via, all’altezza di via Monte Bianco, a Casali di Mentana. Lo scontro è avvenuto tra tre veicoli, per ragioni ancora in corso di accertamento, su un rettilineo. A causa del sinistro unaè rimasta gravemente ferita ed è stata elitrasportata all’ospedale San Camillo di Roma. Serie anche le condizioni della bambina che si trovava nella stessadella, trasportata in ospedale in, anche se non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Mentana e i carabinieri. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi. su Il Corriere della Città.