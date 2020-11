Milano, clochard ucciso da un automezzo dell’ Amsa (Di sabato 28 novembre 2020) Redazione L’autopsia dovrà chiarire l’esatta causa del decesso, se provocato dal primo o dal secondo invesitmento. I due conducenti non sono stati ancora ascoltati dal pm Paolo Storari, che coordina l’indagine della Squadra mobile. Dalle prime impressioni degli investigatori, gli uomini alla guida dei mezzi dell’Amsa non si sarebbero accorti dell’impatto, ma dovranno dare spiegazione del transito Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 28 novembre 2020) Redazione L’autopsia dovrà chiarire l’esatta causa del decesso, se provocato dal primo o dal secondo invesitmento. I due conducenti non sono stati ancora ascoltati dal pm Paolo Storari, che coordina l’indagine della Squadra mobile. Dalle prime impressioni degli investigatori, gli uomini alla guida dei mezzinon si sarebbero accortiimpatto, ma dovranno dare spiegazione del transito Impronta Unika.

MediasetTgcom24 : Milano, clochard trovato morto davanti all'ospedale Fatebenefratelli: schiacciato da più auto mentre dormiva… - VittorioSgarbi : Hanno multato un clochard. Ma davvero c’è gente in divisa che agisce con tanta crudeltà? Ma questa gente cos’ha ne… - Corriere : «Lontano dal domicilio senza motivo»: multato clochard - elespaterlini1 : @LeonebonCettina @NatMarmo Muore in clochard a Milano travolto dai mezzi per la raccolta dei rifiuti.Nessuno ne par… - dbgiovanna : RT @galatacla: MILANO Constantin, clochard romeno di 71anni, trovato cadavere sul marciapiede di fronte al Pronto soccorso del Fatebenefrat… -