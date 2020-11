Gregoraci-Pretelli, la scenata di gelosia in onda: “Siamo amici, no?” (Di sabato 28 novembre 2020) Scintille nella casa del GF Vip tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: dopo l’ingresso di una nuova concorrente scatta una scenata di gelosia. La quinta edizione del Grande Fratello Vip,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 28 novembre 2020) Scintille nella casa del GF Vip tra Elisabettae Pierpaolo: dopo l’ingresso di una nuova concorrente scatta unadi. La quinta edizione del Grande Fratello Vip,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

michelotta : Cioè una - Gregoraci - che ha fatto parlare di sé solo per la presunta, costruitissima e fastidiosissima storia co… - sicilianadop91 : E Parpiglia MUTO per la terza volta ?????? volo nell'oltre spazio ?????? CIAO MITICO TI CONVIENE STARE ZITTO CHE STAI PRE… - GretaSmara : Luce Vita Gregoraci Pretelli #gregorelli - infoitcultura : GF Vip, Elisabetta Gregoraci svela per sbaglio a Pretelli quando lascerà la Casa - infoitcultura : GF Vip: Aereo per Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci: Giulia Salemi va in crisi -