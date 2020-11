Gigi D’Alessio torna su Anna Tatangelo: “Non è quello che pensate” (Di sabato 28 novembre 2020) Gigi D’Alessio, coach della nuova edizione di The Voice Senior torna a parlare della sua storia con la showgirl di Anna Tatangelo Gigi D’Alessio e l’ex moglie CarmelaLa storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sembra essere tornata a far parlare. Come se non lo avesse già fatto abbastanza in passato! Ma questa volta l’effetto è proprio quello contrario, ovvero rivelare che la giovane Anna non è stata il motivo di rottura tra Gigi e la sua ex moglie, Carmela Barbato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio ... Leggi su kronic (Di sabato 28 novembre 2020), coach della nuova edizione di The Voice Seniora parlare della sua storia con la showgirl die l’ex moglie CarmelaLa storia trasembra essereta a far parlare. Come se non lo avesse già fatto abbastanza in passato! Ma questa volta l’effetto è propriocontrario, ovvero rivelare che la giovanenon è stata il motivo di rottura trae la sua ex moglie, Carmela Barbato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

infoitcultura : The Voice Senior, Erminio Sinni: Gigi D’Alessio lo riconosce “Sei famoso” - Giovanna_Kim_ : @kanekisme Sono cresciuta con la musica. Letteralmente. Da quando ho memoria ai 12 anni (quando ho scoperto gli one… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gigi D'Alessio, Vale Lambo, MV Killa, LDA, CoCo, Franco Ricc - Buongiorno - DAmbrosiEva : @albertoli1980 Ieri sera ho visto di tt ma non rai1, mi sono rifiutata meglio Sky arte con il programma 33giri ?? pe… - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Buongiorno di Gigi D'Alessio · Vale Lambo · MV Killa · LDA · CoCo · Franco Ricci… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Gigi D'Alessio sui tetti della Città vecchia Corriere di Taranto