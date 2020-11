Game over. Sul Mes il gioco dei rinvii è finito (Di sabato 28 novembre 2020) Game over. Il gioco dei rinvii e delle inutili pregiudiziali ideologiche è finito. È arrivato il tempo della decisione per il nostro Paese. Infatti, nella riunione dell’Eurogruppo di lunedì 30 novembre, i ministri delle Finanze dei paesi membri dell’eurozona dovranno esprimersi sulla tanto attesa riforma del trattato Mes, il fondo cosiddetto “Salva Stati”, diventato famoso in questa crisi per via della sua linea di credito pandemica creata e messa a disposizione degli Stati per finanziare le loro spese sanitarie dirette ed indirette da pandemia. Il tema sarà poi discusso dai capi di Stato e di Governo nel prossimo Consiglio europeo del 10-11 dicembre, e il nuovo trattato firmato dai governi a gennaio 2021. Per completare il processo di riforma occorrerà attendere le ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020). Ildeie delle inutili pregiudiziali ideologiche è. È arrivato il tempo della decisione per il nostro Paese. Infatti, nella riunione dell’Eurogruppo di lunedì 30 novembre, i ministri delle Finanze dei paesi membri dell’eurozona dovranno esprimersi sulla tanto attesa riforma del trattato Mes, il fondo cosiddetto “Salva Stati”, diventato famoso in questa crisi per via della sua linea di credito pandemica creata e messa a disposizione degli Stati per finanziare le loro spese sanitarie dirette ed indirette da pandemia. Il tema sarà poi discusso dai capi di Stato e di Gno nel prossimo Consiglio europeo del 10-11 dicembre, e il nuovo trattato firmato dai gni a gennaio 2021. Per completare il processo di riforma occorrerà attendere le ...

