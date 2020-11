Covid | plasma convalescente inefficace con polmonite severa

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 28 novembre 2020)delude nei pazienticon: studio pubblicato sul New England Journal of Medicine Fino ad ora, ilcome trattamento per le infezioni da-19 ha dimostrato risultati contrastanti in termini di efficacia. Un recente studio condotto in Argentina e pubblicato sul New England Journal of Medicine fornisce ulteriore spunti di discussione… L'articolo Corriere Nazionale.