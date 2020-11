Uomini e donne, sorpresa per Armando: è tornata Lucrezia (Di venerdì 27 novembre 2020) sorpresa per Armando Incarnato nella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri 26 novembre. In studio e tornata Lucrezia Comanducci, la ragazza che, come sappiamo, ad inizio stagione, era scesa per Gianluca De Matteis, salvo poi cambiare idea e mettere gli occhi sul cavaliere partenopeo. A poche settimane dal suo ingresso però, la ragazza scelse di andare via dal programma, in quanto non si sentiva a suo agio sotto i riflettori. Il suo ritorno dunque, ha sorpreso un po’ tutti, non solo Armando. Ma vediamo cosa è accaduto in puntata. U&D, puntata del 26 novembre: Armando e Gianluca si contendono Marianna La puntata andata in onda giovedì 26 novembre è stata alquanto movimentata. Protagonisti Armando Incarnato e Gianluca De ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 novembre 2020)perIncarnato nella puntata diandata in onda ieri 26 novembre. In studio eComanducci, la ragazza che, come sappiamo, ad inizio stagione, era scesa per Gianluca De Matteis, salvo poi cambiare idea e mettere gli occhi sul cavaliere partenopeo. A poche settimane dal suo ingresso però, la ragazza scelse di andare via dal programma, in quanto non si sentiva a suo agio sotto i riflettori. Il suo ritorno dunque, ha sorpreso un po’ tutti, non solo. Ma vediamo cosa è accaduto in puntata. U&D, puntata del 26 novembre:e Gianluca si contendono Marianna La puntata andata in onda giovedì 26 novembre è stata alquanto movimentata. ProtagonistiIncarnato e Gianluca De ...

