Stibm, biglietti integrati per i viaggiatori saltuari da oggi a carnet sull’App di Trenord (Di venerdì 27 novembre 2020) Finalmente anche i viaggiatori saltuari non dovranno più impazzire alla ricerca dei biglietti integrati per viaggiare su bus, tram o treno, da qualsiasi comune delle province di Milano e di Monza e Brianza. Da oggi è attiva sull’App Trenord la funzione per acquistare il carnet da 10 biglietti per viaggiare nell’area Stibm, il Sistema td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 27 novembre 2020) Finalmente anche inon dovranno più impazzire alla ricerca deiper viaggiare su bus, tram o treno, da qualsiasi comune delle province di Milano e di Monza e Brianza. Daè attivala funzione per acquistare ilda 10per viaggiare nell’area, il Sistema td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Stibm, biglietti integrati per i viaggiatori saltuari da oggi a carnet sull'App di Trenord - roberto_mnt : RT @Trenord_Press: È attiva su App Trenord la nuova funzione per acquistare i carnet da 10 corse per viaggiare in area #STIBM. I singoli bi… - Trenord_Press : È attiva su App Trenord la nuova funzione per acquistare i carnet da 10 corse per viaggiare in area #STIBM. I singo… -