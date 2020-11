Scienziato nucleare ucciso in Iran, Teheran: atto terroristico di Israele (Di venerdì 27 novembre 2020) L'Iran, confermando ufficialmente l'assassinio per mano di una commando 'di terroristi armati' dello Scienziato Mohsen Fakhrizadeh, ha accusato Israele di essere il mandante dell'ennesimo attacco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 novembre 2020) L', confermando ufficialmente l'assassinio per mano di una commando 'di terroristi armati' delloMohsen Fakhrizadeh, ha accusatodi essere il mandante dell'ennesimo attacco ...

ilpost : È stato ucciso Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani - RaiNews : Il ministero della Difesa di Teheran ha confermato 'il martirio' dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh-Mahab… - LaStampa : Iran, ucciso in un agguato il più importante scienziato nucleare - GianniVaretto : Iran, ucciso in un agguato il più importante scienziato nucleare - er_pinturicchio : RT @fortimar: Un nuovo attentato, ucciso presso Tehran uno scienziato, il più alto responsabile del programma nucleare iraniano. In questo… -