Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2020: si aprono i battenti con le sprint. Federico Pellegrino in cerca del primo podio (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo un interessante numero di peripezie, si apre la Coppa del Mondo di sci di fondo 2020-2021, la numero 40 della storia, con Alexander Bolshunov a difendere la Sfera di Cristallo dagli assalti di Johannes Klaebo (e non solo) in campo maschile e Therese Johaug a fare lo stesso in campo femminile. La vigilia, a Ruka, è stata smossa da una quantomeno singolare sequenza di eventi, con l’allenatore norvegese Eirik Nossum che in un primo tempo era risultato positivo al Covid-19. A seguito di questo fatto, tutta la Norvegia era stata messa in quarantena in attesa di sviluppi, puntualmente arrivati: secondo tampone negativo, squadra norvegese di nuovo in grado di allenarsi. Per l’Italia gli occhi sono puntati su Federico Pellegrino, all’interno del ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo un interessante numero di peripezie, si apre ladeldi sci di-2021, la numero 40 della storia, con Alexander Bolshunov a difendere la Sfera di Cristallo dagli assalti di Johannes Klaebo (e non solo) in campo maschile e Therese Johaug a fare lo stesso in campo femminile. La vigilia, a, è stata smossa da una quantomeno singolare sequenza di eventi, con l’allenatore norvegese Eirik Nossum che in untempo era risultato positivo al Covid-19. A seguito di questo fatto, tutta la Norvegia era stata messa in quarantena in attesa di sviluppi, puntualmente arrivati: secondo tampone negativo, squadra norvegese di nuovo in grado di allenarsi. Per l’Italia gli occhi sono puntati su, all’interno del ...

