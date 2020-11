Platini | “Maradona persona molto generosa in un mondo che però l’ha aiutato poco”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tante volte si sono affrontati in campo Michele Diego Maradona. I due con maglie diverse, il francese della Juventus e l'argentino del Napoli ma nonostante la rivalità per lo scudetto l'amicizia è rimasta sempre salda.ricorda così Diego in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: «La prima volta ci eravamo incontrati a Buenos Aires nel giugno 1979, l’indimenticabile Argentina-Resto del. C’eravamo io, Rossi, Tardelli, Boniek, allenati dal vostro Enzo Bearzot che mi aveva voluto in squadra. Dall’altra parte i campioni del 1978. Con Diego ancora giovanissimo». Diego nel ‘78 non era stato selezionato da Menotti che aveva preferito “proteggerlo” per la sua giovane età.Un ragazzo già grande.«Questo sì. Come Pelé, come Cruijff, come Ronaldo, come Zidane. I campionissimi che segnano un’epoca».Come ...