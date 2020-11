"Oh ma si può parlare o no?". Corona torna in tv, è subito rissa con Formigli; "Massacrato abbastanza" | Video (Di venerdì 27 novembre 2020) "Un colossale, sterminato business di soldi". Mauro Corona rientra in tv a Piazzapulita, su La7, e fa subito arrabbiare Corrado Formigli. Si parla di vaccino anti-Covid e lo scrittore esprime i suoi forti dubbi. "No per non diamo messaggi no-vax", protesta subito il padrone di casa. "Oh ma si potrà parlare in questi aggetti televisivi o no? Sono già stato Massacrato...", replica stizzito Corona, facendo riferimento alla censura subita a Cartabianca su Rai 3, per ben altri motivi (è stato cacciato per aver insultato in diretta Bianca Berlinguer dicendole "stai zitta gallina"). "Vorrei vedere chiaro prima di farmi il vaccino, lo farò fare prima a chi ha davvero bisogno. Io non sono contro i vaccini, ma vorrei capire. Sono montanaro ma non fesso. I vaccini ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) "Un colossale, sterminato business di soldi". Maurorientra in tv a Piazzapulita, su La7, e faarrabbiare Corrado. Si parla di vaccino anti-Covid e lo scrittore esprime i suoi forti dubbi. "No per non diamo messaggi no-vax", protestail padrone di casa. "Oh ma si potràin questi aggetti televisivi o no? Sono già stato...", replica stizzito, facendo riferimento alla censura subita a Cartabianca su Rai 3, per ben altri motivi (è stato cacciato per aver insultato in diretta Bianca Berlinguer dicendole "stai zitta gallina"). "Vorrei vedere chiaro prima di farmi il vaccino, lo farò fare prima a chi ha davvero bisogno. Io non sono contro i vaccini, ma vorrei capire. Sono montanaro ma non fesso. I vaccini ...

CarloCalenda : Agli occupanti del #cinemapalazzo va offerto uno spazio alternativo, ma caro #Germano parlare di “ultimi avamposti… - borghi_claudio : @Frare98894981 @PierrePoilievre Ma anche chi se ne frega??? Per me questo può anche essere un seguace del gold stan… - chiccaditarant1 : RT @bgallavotti: Ieri a @diMartedi ci siamo presi tutto il tempo necessario per raccontare cosa è l'RNA: un segno di coraggio per una tr… - onlyyaman : RT @Giusy38153818: La gente dice: “È matto.” Oppure: “Vive in un mondo di fantasia.” O ancora: “Come può confidare in cose prive di logica?… - canyaman4ever : RT @Giusy38153818: La gente dice: “È matto.” Oppure: “Vive in un mondo di fantasia.” O ancora: “Come può confidare in cose prive di logica?… -

Ultime Notizie dalla rete : può parlare Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it