Napoli, tutti in campo con la maglia numero 10 (Di venerdì 27 novembre 2020) “Diego, unico e immenso amore. Se il Mondo sta piangendo il più grande giocatore di ogni tempo, Napoli questa sera celebra un figlio, un amico, un padre e un fratello. Diego, unico e immenso amore. Il Campione, il Fuoriclasse, l’Idolo, Il Re, Il Genio irripetibile dell’Universo Azzurro che ci ha regalato un sogno eterno. Grazie per le emozioni, per la felicità, per lo splendore, per il tuo cuore enorme che non smetterà mai di battere. Ti sei sollevato ancora una volta dalla Terra per entrare nella Leggenda. Hai battuto la morte per consegnarti al Mito. E adesso, Diego, portaci di nuovo con te in Paradiso. Questa è la tua città, questa è la tua casa, questo è il tuo popolo, questa è la tua gente. Diego, Unico e Immenso Amore. Napoli ti amerà per sempre!“. Il Napoli è con queste splendide parole che ha voluto ricordare Diego Armando ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 novembre 2020) “Diego, unico e immenso amore. Se il Mondo sta piangendo il più grande giocatore di ogni tempo,questa sera celebra un figlio, un amico, un padre e un fratello. Diego, unico e immenso amore. Il Campione, il Fuoriclasse, l’Idolo, Il Re, Il Genio irripetibile dell’Universo Azzurro che ci ha regalato un sogno eterno. Grazie per le emozioni, per la felicità, per lo splendore, per il tuo cuore enorme che non smetterà mai di battere. Ti sei sollevato ancora una volta dalla Terra per entrare nella Leggenda. Hai battuto la morte per consegnarti al Mito. E adesso, Diego, portaci di nuovo con te in Paradiso. Questa è la tua città, questa è la tua casa, questo è il tuo popolo, questa è la tua gente. Diego, Unico e Immenso Amore.ti amerà per sempre!“. Ilè con queste splendide parole che ha voluto ricordare Diego Armando ...

chalobah : Il mondo del calcio piange, ma so che Napoli sta soffrendo piu di tutti. Legends live on forever. Riposa in pace DI… - giucruciani : Lo dico a tutti quelli, da Napoli, che minacciano, insultano, e cose varie. Fate quello che volete, per carità. Ma… - mauroberruto : In tutti i Sud del mondo ingiustizie e nostalgia, prima o poi, diventano luce grazie a un artista, uno sportivo, un… - Notcholino : a 2 titoli Mondiali. E forse cosa ha fatto a Napoli è ancora più assurdo. Vincere uno scudetto 'al Sud' è quasi imp… - GaeRicciardi78 : @matteopinci Brunetto, che Diego voleva con lui a tutti i costi al Napoli #derbydelsud #NapoliRoma #Maradona… -