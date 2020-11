Mutui e surroghe | tassi ai minimi storici a novembre

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Anchesi rivela propizio, in termini di“risicati”, sia per la stipula di un nuovo mutuo che per la surroga: il loro valore è decisamente ai. L’Osservatorio diSupermarket.it indica come un mutuo costi molto meno rispetto al periodo pre-Covid. Gli Indici IRS a 10 anni sono in territorio negativo a -0,21%, quelli a 15 anni superano di poco lo zero (0,01%), quelli a 20 sfiorano lo 0,08%, mentre quelli a 30 anni sono pari allo 0,07%. Per un mutuo prima casa, riuscire a strappare uno 0,05% non è un’eccezione, specialmente se si decide di utilizzare il web per trovare il finanziamento migliore. La domanda è nuovamente concentrata sui nuovia tasso fisso. Non è un caso, visto che ultimamente la forbice con il tasso variabile sembra ...