Domicilio digitale avvocati: quando scatta la sospensione dall’albo? (Di venerdì 27 novembre 2020) Avevamo già parlato di Domicilio digitale qualche tempo fa, quando si trattava di una novità da poco introdotta anche in Italia. Ora, ce ne occupiamo nuovamente, con riferimento però al Domicilio digitale avvocati ed alle novità previste dal decreto Semplificazioni, ovvero il provvedimento adottato dal Governo composto da cento pagine ed alcune decine di articoli, con norme – tra l’altro – in materia di semplificazione amministrativa, sul nuovo reato di abuso di ufficio, sulla cosiddetta green economy e indicanti deroghe al Codice degli appalti. La finalità dichiarata di tale provvedimento consiste nello snellimento degli iter amministrativi e nella semplificazione burocratica, così incentivando un rilancio dell’economia italiana auspicabilmente più rapido. Di seguito però ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 27 novembre 2020) Avevamo già parlato diqualche tempo fa,si trattava di una novità da poco introdotta anche in Italia. Ora, ce ne occupiamo nuovamente, con riferimento però aled alle novità previste dal decreto Semplificazioni, ovvero il provvedimento adottato dal Governo composto da cento pagine ed alcune decine di articoli, con norme – tra l’altro – in materia di semplificazione amministrativa, sul nuovo reato di abuso di ufficio, sulla cosiddetta green economy e indicanti deroghe al Codice degli appalti. La finalità dichiarata di tale provvedimento consiste nello snellimento degli iter amministrativi e nella semplificazione burocratica, così incentivando un rilancio dell’economia italiana auspicabilmente più rapido. Di seguito però ...

RobRe62 : RT @sole24ore: Commercialisti, sanzione amministrativa per l’omessa comunicazione del domicilio digitale - robertamigliac7 : RT @sole24ore: Commercialisti, sanzione amministrativa per l’omessa comunicazione del domicilio digitale - sole24ore : Commercialisti, sanzione amministrativa per l’omessa comunicazione del domicilio digitale - eutekne : La sanzione per il domicilio digitale non comunicato non è disciplinare - Pino__Merola : Domicilio digitale non comunicato, la sanzione non è disciplinare -

Ultime Notizie dalla rete : Domicilio digitale Domicilio digitale: mancata comunicazione, il CNDCEC fornisce chiarimenti Fiscoetasse Coronavirus: epidemiologo Nicolucci, 'per 4 mln diabetici rischi raddoppiano'

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "La mortalità da Covid-19 fra i diabetici è doppia, così come è doppio il rischio di contrarre il virus nelle forme più gravi, perché le persone con tale patologia, ...

Castorama diventa l'Uber del bricolage

Castorama vuole diventare l'Uber dell'idraulica domestica e del fai da te. L'insegna vuole aiutare i clienti a svolgere i lavori a domicilio. Per ...

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "La mortalità da Covid-19 fra i diabetici è doppia, così come è doppio il rischio di contrarre il virus nelle forme più gravi, perché le persone con tale patologia, ...Castorama vuole diventare l'Uber dell'idraulica domestica e del fai da te. L'insegna vuole aiutare i clienti a svolgere i lavori a domicilio. Per ...