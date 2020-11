Conte: il prefetto Guido Longo commissario per sanità in Calabria (Di venerdì 27 novembre 2020) "Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte, in un tweet.Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità.— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 27, 2020 La Regione Calabria da 11 anni è sotto commissariamento, e la sua sanità versa in un vero e proprio caos dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli, commissario ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020) "Il nuovoper lacalabrese è il. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in, sempre a difesa della legalità". Lo annuncia il premier Giuseppe, in un tweet.Il nuovoper lacalabrese è il. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in, sempre a difesa della legalità.— Giuseppe(@GiuseppeIT) November 27, 2020 La Regioneda 11 anni è sotto commissariamento, e la suaversa in un vero e proprio caos dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli,...

Paoloakita : #Conte annuncia il nuovo #commissario per la sanità calabrese: il prefetto #Longo. Credo che l’abbiano scelto per… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: Calabria, il prefetto Guido Longo nuovo commissario per la Sanità. Conte: “Uomo delle istituzioni, ha sempre operato a d… - Mirandola59 : RT @Patty66509580: Calabria, il prefetto Guido Longo nuovo commissario per la Sanità. Conte: “Uomo delle istituzioni, ha sempre operato a d… - Patty66509580 : Calabria, il prefetto Guido Longo nuovo commissario per la Sanità. Conte: “Uomo delle istituzioni, ha sempre operat… - acro__bat : Questore di Napoli, prefetto di Napoli, sindaco di Napoli, presidente della regione Campania, ministro della Sanità… -