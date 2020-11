Ambiente: Conte, 'Ue ha perso smalto, riparta da qui' (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Questo governo ha nel suo Dna la tutela dell'Ambiente, la promozione delle biodiversità e delle fonti rinnovabili, ed è un governo che contribuirà in tutti i forum internazionali a esprimere una leadership in questo campo. Non lavoreremo solo per noi ma per sensibilizzare tutti, affinché l'Ue possa a livello mondiale esprimere una leadership" sui temi ambientali. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'evento 'Generazione Energia' e ribadendo l'impegno in questa direzione che l'Italia assumerà durante la presidenza del G20. "Vedete, l'Europa ha perso un po' smalto, anche a livello geopolitico, nel Contesto internazionale. Ci sono tanti player mondiale che hanno assunto una grande importanza. Se oggi l'Europa vuole esercitare un ruolo globale di leadership" ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Questo governo ha nel suo Dna la tutela dell', la promozione delle biodiversità e delle fonti rinnovabili, ed è un governo che contribuirà in tutti i forum internazionali a esprimere una leadership in questo campo. Non lavoreremo solo per noi ma per sensibilizzare tutti, affinché l'Ue possa a livello mondiale esprimere una leadership" sui temi ambientali. Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all'evento 'Generazione Energia' e ribadendo l'impegno in questa direzione che l'Italia assumerà durante la presidenza del G20. "Vedete, l'Europa haun po', anche a livello geopolitico, nelsto internazionale. Ci sono tanti player mondiale che hanno assunto una grande importanza. Se oggi l'Europa vuole esercitare un ruolo globale di leadership" ...

TV7Benevento : Ambiente: Conte, 'Ue ha perso smalto, riparta da qui'... - JulzOa : @matteo84p @Pirichello È il contrario. Poi lui ci mette del suo ma l'ambiente Inter è veramente tossico. Poi hanno… - WazzaFit : @pisto_gol @Tafuro_Riccardo Che sia un ambiente difficile non toglie il fatto che Antonio Conte stia facendo male. - bianca_caimi : RT @FBiasin: @pisto_gol Concordo, è sbagliato sbraitare, bisogna solo sperare che Conte trovi la chiave giusta come l'ha trovata un anno fa… - FBiasin : @pisto_gol Concordo, è sbagliato sbraitare, bisogna solo sperare che Conte trovi la chiave giusta come l'ha trovata… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Conte Ambiente: Conte, 'Ue ha perso smalto, riparta da qui' LiberoQuotidiano.it Ue: Conte, all'ambiente 37% risorse Recovery plan

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - I progetti del Recovery Plan "li stiamo perfezionando in questi giorni e ci consentiranno di realizzare obiettivi di sostenibilità ambientale per almeno il 37% delle risors ...

Energia e sostenibilità, cosa si è detto al webinar di M5S

M5S e il governo rivendicano gli importanti traguardi raggiunti in questi anni su clima, energia e aiuti alle imprese ...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - I progetti del Recovery Plan "li stiamo perfezionando in questi giorni e ci consentiranno di realizzare obiettivi di sostenibilità ambientale per almeno il 37% delle risors ...M5S e il governo rivendicano gli importanti traguardi raggiunti in questi anni su clima, energia e aiuti alle imprese ...