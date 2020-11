“Santo, eroe, rivoluzionario e lazzaro felice. Maradona seppe unire tutta Napoli” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Diego Armando Maradona divenne dio a Napoli, il paradiso abitato da diavoli secondo la lezione di don Benedetto Croce. Non sarebbe potuto accadere altrove, in alcuna parte del globo. E ora che il mito ha infilato il tunnel buio della morte, senza ritorno, El Pibe de Oro davvero vivrà per sempre”. Lo scrive, sul Fatto, Fabrizio d’Esposito. Che ripercorre le tappe della storia di Maradona a Napoli, dal 30 giugno, giorno dell’annuncio del suo acquisto dal Barcellona per 13 miliardi e mezzo di lire, alla presentazione al San Paolo, il 5 luglio successivo, di fronte a 70mila spettatori. “Napoli s’indovinò argentina e un argentino si riscoprì napoletano. Qui Maradona è stato santo, eroe, rivoluzionario e lazzaro felice. Masaniello e San Gennaro, i suoi predecessori più ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) “Diego Armandodivenne dio a Napoli, il paradiso abitato da diavoli secondo la lezione di don Benedetto Croce. Non sarebbe potuto accadere altrove, in alcuna parte del globo. E ora che il mito ha infilato il tunnel buio della morte, senza ritorno, El Pibe de Oro davvero vivrà per sempre”. Lo scrive, sul Fatto, Fabrizio d’Esposito. Che ripercorre le tappe della storia dia Napoli, dal 30 giugno, giorno dell’annuncio del suo acquisto dal Barcellona per 13 miliardi e mezzo di lire, alla presentazione al San Paolo, il 5 luglio successivo, di fronte a 70mila spettatori. “Napoli s’indovinò argentina e un argentino si riscoprì napoletano. Quiè stato santo,. Masaniello e San Gennaro, i suoi predecessori più ...

