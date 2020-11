Salone del Mobile | la 60esima edizione si terrà in settembre

(Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo un anno senza fiere, l’impegno di tutto sistema design per confermare l’2021. Troppe incognite sull’andamento della pandemia hanno convinto gli organizzatori a posticipare l’evento dopo l’estate

Salone del Mobile 2021: a Milano dal 5 al 10 settembre , L’edizione numero 60 riunirà per la prima volta tutte le categorie merceologiche ..."E’ un anno particolare anche per il Salone del Libro di Torino. Abbiamo imparato a spostare sul web e online una serie di iniziative, che avevano come elemento di ricchezza e di forza proprio il ...