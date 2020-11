Novecento, quando il comunista ricco Bertolucci girava "in paradiso" (Di giovedì 26 novembre 2020) Novecento Sky Cinema 2 ore 21.15 Con Robert De Niro, Gerard Depardieu, Stefania Sandrelli. Regia di Bernardo Bertolucci. Produzione Italia 1976.Durata: ore 5.30 LA TRAMA. Una maratona in gran parte notturna col filmone di Bertolucci (al cinema com'è noto, fu diviso in due parti). Grandiosa ambiziosissima saga della pianura padana durante il deprecato ventennio. Vista da due coetanei, il figlio di un possidente parmigiano e quello di una tribù di contadini, nati entrambi nello stesso giorno (il 27 gennaio del 1900). Hanno 22 anni quando il fascismo sale al potere. Il ricco lo subisce sia pure senza troppa convinzione, il proletario lo combatte come può. quando scoppia la guerra si arruola tra i partigiani. PERCHE' VEDERLO. Perché allora Bernardo Bertolucci ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020)Sky Cinema 2 ore 21.15 Con Robert De Niro, Gerard Depardieu, Stefania Sandrelli. Regia di Bernardo. Produzione Italia 1976.Durata: ore 5.30 LA TRAMA. Una maratona in gran parte notturna col filmone di(al cinema com'è noto, fu diviso in due parti). Grandiosa ambiziosissima saga della pianura padana durante il deprecato ventennio. Vista da due coetanei, il figlio di un possidente parmigiano e quello di una tribù di contadini, nati entrambi nello stesso giorno (il 27 gennaio del 1900). Hanno 22 anniil fascismo sale al potere. Illo subisce sia pure senza troppa convinzione, il proletario lo combatte come può.scoppia la guerra si arruola tra i partigiani. PERCHE' VEDERLO. Perché allora Bernardo...

