Mes: M5S, 'finché saremo in maggioranza non sarà usato, no a operazioni di Palazzo'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "finché c'è il Movimento 5 Stelle in maggioranza il Mes non sarà usato. Sentiremo l'informativa di Gualtieri sulla riforma dello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ipoteche sui nostri figli e non accetteremo operazioni di Palazzo". Lo scrive il M5S su Facebook, nel profilo ufficiale del Movimento.

Ultime Notizie dalla rete : Mes M5S Governo Conte paralizzato dalle continue liti M5S-Pd: dal Mes ai 30 commissari, è tutto in stallo Il Messaggero E’ sicuro: sta per nascere FIV. Debutto ufficiale forse entro marzo 2021

Non ci sono più dubbi, tutto concorre perché si realizzi materialmente quello che oramai viaggia sotto traccia quanto meno fin dalla nascita del Conte 2. A primavera Forza Italia di Silvio (...) ...

Scostamento di bilancio e Mes: la maggioranza sempre più in bilico

Per la maggioranza assoluta (161 seggi) servono altri 11 voti oltre ai 150 già in cassaforte derivanti dal sostegno di M5s, Pd, Iv e Leu ... Cambiamo e da un paio di senatori a vita. L'incognita Mes ...

