Made in Italy, chiuso per pandemia (Di giovedì 26 novembre 2020) Settore agroalimentare, turismo di qualità, comparto moda. Economicamente provate dal Covid, alla vigilia di un Natale senza festa, le eccellenze nazionali che fatturano decine di miliardi di euro corrono seri pericoli. Gli interventi tardivi del governo non scongiurano chiusure e acquisizioni straniere. Il cavallo non beve e lo stalliere rischia di fare la fame o svendere la stalla. È questa la fotografia dell'economia italiana: consumi ridotti e fatturati a picco come conseguenza del coronavirus. Con l'incubo dello shopping di Natale bloccato e un ultimo trimestre da incubo per il Pil. L'elemento di maggiore preoccupazione è che si riduca la base produttiva, che le aziende chiudano definitivamente e ci sia un assalto di capitali esteri al Made in Italy che, dall'agroalimentare alla meccanica passando per la moda e il turismo, è la dotazione ...

La situazione è innegabilmente difficile per tutti, per la ristorazione quasi drammatica, e le buone prospettive ed i sostegni sembrano davvero insufficienti. Ma l’enocatena di negozi specializzati di ...

Coldiretti con crack stalle a rischio 100 mila occupati

Sono oltre 100mila i posti di lavoro messi a rischio dalla crisi delle stalle italiane dove si allevano i maiali per le produzioni di prosciutti e i salami Dop della tradizione Made in Italy. E’ quant ...

