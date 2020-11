Le patatine fritte funzionano sul nostro cervello esattamente come la droga: ecco i risultati di diversi studi (Di giovedì 26 novembre 2020) Alessandro Nunziati I cibi ricchi di grassi come le patatine fritte provocano un effetto-dipendenza simile alla droga. Per questo sono così irresistibili: non è una simpatica esagerazione per descrivere quella voglia matta di mangiarne una dopo l’altra, ma una constatazione che porta a comprendere perchè in alcuni paesi, ad esempio negli USA, le patatine in busta siano Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 26 novembre 2020) Alessandro Nunziati I cibi ricchi di grassileprovocano un effetto-dipendenza simile alla. Per questo sono così irresistibili: non è una simpatica esagerazione per descrivere quella voglia matta di mangiarne una dopo l’altra, ma una constatazione che porta a comprendere perchè in alcuni paesi, ad esempio negli USA, lein busta siano Impronta Unika.

