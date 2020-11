Johan Bruyneel torna a parlare di Lance Armstrong

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 26 novembre 2020)di. L’ex direttore sportivo della US Postal, squadra in cui militava il texano, ha rilasciato una lunga intervista ad Eurosport dove tra i vari argomenti, si è soffermato nuovamente sul tanto ormai noto caso. Il caso costò al’annullamento di buona parte dei risultati ottenuti in carriera e all’ex L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Alessandro Petacchi risponde alle accuse di doping I dubbi di Chris Froome e il pensiero suMondiali Ciclismo Imola 2020, i convocati dell’Italia di Cassani La rivalità tra Nibali e Fuglsang. Il botta e risposta Egan Bernal ha una scoliosi dorsale. I ...