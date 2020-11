Golpe in Turchia, pioggia di ergastoli a uno dei maxi-processi (Di giovedì 26 novembre 2020) pioggia di ergastoli in Turchia al termine di uno dei principali maxi-processi per il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. Nel procedimento, relativo alle azioni nella base aerea di Akinci ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 novembre 2020)diinal termine di uno dei principaliper il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. Nel procedimento, relativo alle azioni nella base aerea di Akinci ...

Pioggia di ergastoli in Turchia al termine di uno dei principali maxi-processi per il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. Nel procedimento, relativo alle azioni nella base aerea di Akinci ...

Turchia: condannati all'ergastolo militari che bombardarono parlamento durante golpe 2016

I 25 militari che hanno bombardato il parlamento, la sede del palazzo presidenziale e l'edificio dei servizi di sicurezza ad Ankara ...

