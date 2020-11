Giulia Salemi | vacanza in Sardegna | “Briatore l’aveva invitata” | parla un’amica comune VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tra Elisabetta Gregoraci eda alcuni giorni è guerra fredda. A far accendere la miccia nella Casa del Grande Fratello Vip sono state le accuse dell’ex moglie di Flavio Briatore rivolte all’influencer power, etichettata come accattona. Ad intervenire sulla questione ci aveva già pensato l’amicoDomenico Zambelli ed oggi ha detto la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.